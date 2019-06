Nach Eurofighter-Unglück: AfD-Politiker wegen Tweets in Kritik

Nach dem Absturz zweier Eurofighter in Mecklenburg-Vorpommern hat der AfD-Bundestagsabgeordnete Udo Hemmelgarn am Montag mit einem Twitter-Eintrag heftige Kritik ausgelöst.

„Jetzt haben wir noch ein taugliches Flugzeug! Das ‚Gute‘ daran ist, dass es in der Zukunft keine weiteren Zusammenstösse in der Luft geben wird!“, schrieb Hemmelgarn.

Was für ein widerwärtiger, was für ein niederträchtiger Kommentar.



Kriechen Sie zurück unter Ihren Stein, schämen Sie sich & entschuldigen Sie sich gefälligst den Hinterblienen.



Löschen wird Ihnen nicht helfen!#bundeswehr #Eurofighter #afd #mausgerutscht

Wenig später wurde der Tweet gelöscht. Der Eintrag stieß bei Politikern und privaten Internetbenutzern auf Unverständnis. FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff forderte Hemmelgarn daraufhin auf, sein Mandat niederzulegen.

„Sie sind nicht würdig, über Einsätze unserer Soldaten und Soldatinnen abzustimmen“, schrieb der Abgeordnete auf Twitter.

Hemmelgarn rechtfertigte sich mit dem Hinweis, die beiden Piloten seien schon vor der Veröffentlichung seines Tweets „gerettet“ worden. Später erkannte der AfD-Politiker diese Behauptung als falsch: Die Luftwaffe bestätigte am Nachmittag den Tod eines der Piloten. Hemmelgarn sprach den Angehörigen daraufhin sein Beileid aus.

Zwei Eurofighter-Kampfjets der Bundeswehr waren in Mecklenburg-Vorpommern abgestürzt, bestätigte das Innenministerium in Schwerin am Montag. Nach dem Absturz wurde ein Pilot lebend gefunden, der zweite kam ums Leben.

mo/gs/dpa