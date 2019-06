Ratten-Alarm in Buckingham Palace – Queen „not amused“

Im Buckingham Palast in London sollen aktuell Ratten ihr Unwesen treiben, und Queen Elisabeth II. ist entsetzt, berichtet die britische Boulevardzeitung „The Sun“. Die königlichen Kammerjäger sind bereits im Einsatz, um die frechen Nager zu vertreiben.

Das Problem kam demnach ans Licht, als eine Ratte in der Palastküche gesehen wurde.

Laut dem Bericht soll das königliche Personal längst an den Anblick von Mäusen in den unteren Quartieren des Palastes gewöhnt sein. Dagegen lasse sich aber nicht viel tun, so eine Quelle, auf die sich die Zeitung beruft.

„Es wurden Ratten nahe der Palastküche gesichtet, was natürlich nicht ideal ist“, wird ein Insider zitiert.

Die Kammerjäger sollen bereits erste Maßnahmen gegen die Ratten ergriffen haben. Sie hätten Gift im alten Palastgebäude verteilt und das Personal angewiesen, besonders hygienisch zu sein.

Wie „The Sun” schreibt, sind Mäuse und Ratten ein zunehmendes Problem in der britischen Hauptstadt. Neben dem Buckingham Palast sind viele weitere Altbauten betroffen.

