„Nicht mein Typ” – Trump zu Vergewaltigungsvorwurf

US-Präsident Donald Trump hat in einem Interview für die Tageszeitung „The Hill” den Vorwurf eines sexuellen Übergriffs, den die Journalistin und Kolumnistin E. Jean Carroll gegen ihn erhoben hat, dementiert.

Carroll behauptet, sie sei vor 23 Jahren von Trump in der Umkleidekabine des New Yorker Luxus-Kaufhauses Bergdorf Goodman vergewaltigt worden.

Trump dementiert Vergewaltigungsvorwürfe

Trump wehrt sich dagegen: „Nummer eins: Sie ist nicht mein Typ.“ „Nummer zwei: Es ist nie passiert. Es ist nie passiert, okay?“, sagte er gegenüber „The Hill”

Seine Aussage wurde am Montag (Ortszeit) schriftlich auf der Webseite der Zeitung veröffentlicht.

Carroll hat am Freitag in einem Beitrag für das „New York Magazine” das angebliche Geschehen detailreich geschildert. Trump wies die Vorwürfe zurück und erklärte, er habe die Journalistin nie in seinem Leben getroffen.

„Sie versucht ein neues Buch zu verkaufen – das sollte auf ihre Motivation hinweisen. Es sollte in der Abteilung Fiktion verkauft werden”, hieß es in Trumps Statement.

Gegen Trump werden wiederholt Anschuldigungen erhoben, gegenüber Frauen übergriffig geworden zu sein. Eine ganze Reihe von Verfahren sind bei US-Gerichten anhängig – bisher ohne Konsequenzen für den Präsidenten.

