Sensationelle Aufnahmen: Riesen-Tintenfisch in der Tiefsee gefilmt – Video

Es soll überhaupt erst das zweite Mal gewesen sein, dass dieses Wesen in freier Wildbahn in so einer großen Tiefe gefilmt wurde.

Die Bilder zeigen, wie aus absoluter Finsternis plötzlich zahlreiche Arme eines gigantischen Tintenfisches erscheinen. Ozeanographen sollen ihn durch eine künstliche Qualle vor die Kamera gelockt haben.

Die Wissenschaftler nehmen an, dass es sich dabei um ein drei bis dreieinhalb Meter großes Jungtier handelt.

„Es war magisch und surreal, zu sehen, wie sich das Tier in der Natur verhält. Zu wissen, dass ich Zeuge von etwas war, was früher in der Natur nur einmal gesichtet wurde, erfüllte mich mit einem überwältigenden Gefühl der Dankbarkeit und des Respekts vor dem, was noch zu entdecken ist”, zitiert das Portal Phys.org die Meeresbiologin Heather Bracken-Grissom, die an der Expedition der Wetter- und Ozeanografiebehörde der USA (NOAA) teilgenommen hat.

In märchenähnlichen Legenden aus der Vergangenheit werden Riesen-Tintenfische oft als Tiefsee-Monster bezeichnet. Das widerspricht aber der Wahrheit: „Wir haben kein Monster gefunden“, so die Forscher. Das Tier sei zwar groß und definitiv ungewöhnlich, aber das Video demonstriere, dass es überrascht war, dem Boot so nahegekommen zu sein.

