Hayabusa 2: Japanische Raumsonde landet bald erneut auf dem Asteroiden Ryugu

Die japanische Raumsonde Hayabusa, die sich in der Nähe des fernen Asteroiden Ryugu befindet, wird im Juli zum zweiten Mal auf dessen Oberfläche mit dem Zweck landen, dort Gesteinsproben zu entnehmen. Dies meldet die japanische Weltraumbehörde JAXA am Dienstag.

Es werde davon ausgegangen, dass die Sonde in dem von ihm selbst im April geschaffenen Krater landen werde, da es an dieser Stelle am einfachsten sei, die Bodenproben zu sammeln. Der Abstieg der Raumsonde von der Umlaufbahn in einer Entfernung von 20 Kilometern vom Asteroiden soll am 10. Juli beginnen und etwa 25 Stunden dauern. Die Landung selbst sei für den nächsten Tag geplant.

Die Asteroidenmission Hayabusa 2 war im Dezember 2014 gestartet. Unter anderem erhoffen sich die Wissenschaftler dadurch Erkenntnisse über das ursprüngliche Baumaterial unseres Sonnensystems.