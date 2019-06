Iran und USA unnachgiebig, US-Soldaten in Afghanistan getötet, Cosby will Berufung

Sputnik präsentiert Ihnen in Kürze was in der Nacht zum Mittwoch geschehen ist.

Iran und USA geben sich unnachgiebig

Im Konflikt zwischen dem Iran und den USA bleiben beide Seiten unnachgiebig. Der iranische Präsident Hassan Rouhani bekräftigte, dass es ohne ein Ende der US-Sanktionen gegen sein Land keine Lösung im Konflikt mit Washington geben werde, auch nicht im militärischen Bereich. Ihre Streitkräfte würden auch weitere Aggressionen der USA gegen ihre Grenzen konsequent erwidern, wie beim Abschuss der US-Drohne. US-Präsident Donald Trump warnte die iranische Führung vor verheerenden Folgen. Jeder Angriff des Irans auf irgendetwas Amerikanisches werde mit großer und überwältigender Stärke beantwortet werden, schrieb er auf Twitter.

Hongkonger bitten G20-Staaten um Hilfe

Hunderte Demonstranten sind in Hongkong auf die Straßen zurückgekehrt, um vor dem anstehenden G20-Gipfel die Weltgemeinschaft auf das umstrittene Auslieferungsgesetz an China aufmerksam zu machen. Bei einem Protest am Morgen marschierten Hongkonger stillschweigend durch das Geschäftsviertel der Stadt und übermittelten Petitionen an Konsulate der G20-Mitglieder. Für den Abend war eine weitere Demonstration im Regierungsviertel geplant.

Zwei US-Soldaten in Afghanistan getötet

In Afghanistan sind zwei US-Soldaten getötet worden. Die Soldaten seien heute umgekommen, teilte die Nato-Mission Resolute Support mit. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. Seit Beginn des Jahres sind somit neun US-Soldaten in Afghanistan ums Leben gekommen. US-Präsident Donald Trump hatte nach Jahren des Truppenabzugs das US-Kontingent in Afghanistan zunächst von etwa 8400 auf rund 14.000 Soldaten aufgestockt. Allerdings denkt er laut US-Vizepräsident Mike Pence wieder über eine Reduzierung nach.

Bußgelder wegen neuem Verpackungsgesetz

Ein halbes Jahr nach Inkrafttreten des Verpackungsgesetzes drohen rund 2000 Unternehmen Bußgelder, weil sie sich nicht wie vorgeschrieben am Recycling-System beteiligen. Die zur Kontrolle eingerichtete Zentrale Stelle teilte heute mit, dass die Ordnungswidrigkeiten an die Länder übergeben worden seien, damit der Vollzug in diesen Fällen in die Wege geleitet werden kann.

Bill Cosby legt Berufung gegen Urteil ein

Der im Gefängnis einsitzende Ex-Schauspieler und Komiker Bill Cosby hat Berufung gegen sein Urteil wegen sexueller Nötigung eingelegt. Seine Verteidiger argumentierten in einem vor einem Gericht eingereichten Schreiben unter anderem, dass Aussagen von Frauen, die Cosby belastet hatten, auffallend unterschiedlich seien. Der 81-Jährige muss eine Strafe von mindestens drei und höchstens zehn Jahren Haft absitzen. Mehr als 60 Frauen hatten Cosby sexuelle Übergriffe unterschiedlicher Art vorgeworfen.