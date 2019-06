Für entscheidenden Angriff: Libysche Haftar-Armee zieht Verstärkung vor Tripolis zusammen

Die Libysche Nationale Armee (LNA) unter dem Kommando von General Chalifa Haftar hat zusätzliche Verstärkung in die Umgebung der Hauptstadt Tripolis verlegt. Dies berichtet das Nachrichtenportal Mashhad unter Berufung auf eine Erklärung der LNA.

Nach Angaben des Operativstabs der Westfront der LNA wurden zwei Bataillone mit Spezialeinheiten in die Vororte der Hauptstadt verlegt.

„Diese beiden Bataillone sind in der Endphase des Angriffs auf Tripolis mit besonderen Aufgaben sowie der Räumung von Terrorkämpfern betraut“, so das Portal.

Nach dem Sturz und der Ermordung des libyschen Anführers Muammar al-Gaddafi 2011 hörte Libyen praktisch auf, als einheitlicher Staat zu existieren. Heute herrscht im Lande Biarchie. Im Osten hält das vom Volk gewählte Parlament unter der Leitung von Agila Saleh seine Sitzungen ab; im Westen, in der Hauptstadt Tripolis, regiert die mit Unterstützung der Uno und der Europäischen Union gebildete Regierung der nationalen Einheit mit Fayiz as-Sarradsch an der Spitze. Die Behörden des Ostteils des Landes agieren unabhängig von Tripolis und kooperieren mit der Libyschen Nationalarmee.

Der Oberbefehlshaber der Libyschen Nationalarmee, Khalifa Haftar, hatte am 4. April seinen Kräften befohlen, eine Offensive gegen die Hauptstadt zur „Befreiung von den Terroristen“ zu starten. Die gegenüber der Regierung in Tripolis loyal eingestellten bewaffneten Einheiten kündigten den Start der Gegenoperation „Vulkan des Zorns“ an. Zurzeit werden im Gebiet der libyschen Hauptstadt weiter Stellungskämpfe geführt. Nach WHO-Angaben sind bei den Gefechten mehr als 450 Menschen gefallen, mehr als 2100 Personen erlitten Verletzungen.