„Zwei mal Drei macht Vier“: Streit um Pippi-Langstrumpf-Lied

In Hamburg findet ein Rechtsstreit um das bekannte Lied der literarischen Figur Pippi Langstrumpf statt. Das aus Kinderbüchern und Filmen bekannte Mädchen wird auch in Deutsch besungen. Das Landgericht in der Hansestadt prüft nun, ob die deutsche Lied-Version gegen das schwedische Original und somit gegen das Urheberrecht verstoßen könnte.