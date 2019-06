Russland zieht technisches Personal aus Venezuela ab – Botschaft

„Das Flugzeug Il-62, das die russischen Techniker an Bord hat, die sich in Venezuela während der letzten Monate im Rahmen der technischen Unterstützung befanden, die Russland gemäß den Verträgen mit Venezuela im militärtechnischen Bereich leistet, fliegt am 26. Juni aus Caracas nach Moskau“, teilte am Mittwoch die russische Botschaft in Venezuela gegenüber der Nachrichtenagentur RIA Nowosti mit.

Abzug oder „Schichtwechsel”?

Unklar bleibt, ob es sich dabei um einen dauerhaften Abzug handelt, oder die Fachleute nur ausgewechselt werden. Denn erst am Dienstag hatte der russische Vizeaußenminister Sergej Rjabkow bestätigt, dass neue russische Militärangehörige in Venezuela eingetroffen seien.

Nach seinen Worten handelt es sich um einen Routinebesuch: Die Soldaten sollen die zuvor gelieferte Technik planmäßig warten.

Zuvor am Montag hatten einige Medien ebenfalls berichtet, dass ein Flugzeug des russischen Militärs in Caracas gelandet sei. Damit könnte Moskau seine Spezialisten in Venezuela also auch einfach in einer Art „Schichtwechsel” ausgetauscht haben.

Der Hintergrund

Mitten in der venezolanischen Machtkrise hatte Russland im März rund einhundert Militärangehörige mit zwei Flugzeugen nach Venezuela gebracht.

Mit der Verlegung des Personals, die nach eigenen Angaben im Rahmen dererfolgte, zog Russland den Unmut der Amerikaner auf sich, die einen Machtwechsel in dem ölreichen südamerikanischen Land anstreben. Der Nationale Sicherheitsberater der Vereinigten Staaten, John Bolton, sprach damals von einer „direkten Bedrohung“. US-Präsident Trump war noch deutlicher: „Russland muss raus“ aus Venezuela, sagte er.

ek