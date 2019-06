Bei einer Explosion in einer Chemiefabrik in der Stadt Bengbu, ostchinesische Provinz Anhui, sind zwei Menschen getötet und neun weitere verletzt worden. Dies meldet die Nachrichtenagentur Xinhua am Sonntag unter Verweis auf die lokale Katastrophenschutzbehörde.

Der Unfall ereignete sich demnach gegen 18 Uhr (Ortszeit) am Freitag in einer Fabrik des Unternehmens Anhui Maiqi Chemical Co Ltd, nachdem ein Mitarbeiter bei der Reinigung eines im Bau befindlichen Lagertanks steckengeblieben war. Während der Rettungsaktion explodierte der Lagertank, wobei der Arbeiter und ein Feuerwehrmann ums Leben kamen.

Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Zu dem Vorfall wird ermittelt.

