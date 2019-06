Hauskauf nicht möglich: Österreichischer Ort weist muslimische Familie ab

In Österreich macht seit mehreren Wochen ein Fall Schlagzeilen, der die Integrationsdebatte in der Alpenrepublik angeheizt hat. Medienberichten zufolge wollte eine elfköpfige muslimische Familie ein Haus in der kleinen niederösterreichischem Gemeinde Weikendorf kaufen, stieß dabei allerdings auf Widerstand der örtlichen Behörden.