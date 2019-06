Sea Breeze-2019 in der Ukraine: Nato-Transportflugzeuge treffen in Odessa zu Militärübungen ein

Transportflugzeuge der Nato-Länder haben Soldaten sowie Militärausrüstung in die ukrainische Schwarzmeer-Hafenstadt Odessa gebracht, die am internationalen Nato-Militärmanöver Sea Breeze-2019 teilzunehmen sollen. Dies geht aus einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums in Kiew hervor.

„Militärtransportflugzeuge der Nato-Länder, die Personal, Militärtechnik und die notwendige Ausrüstung befördern, treffen weiter in Odessa ein“, heißt es in der Mitteilung. „Eine US-amerikanische C-130J Hercules und eine britische A400 Atlas haben bereits Ausrüstungen sowie die ersten Teilnehmer der internationalen Übungen gebracht“.

So sei unter anderem eine Einheit der Spezialkräfte der britischen Marine in der Ukraine eingetroffen.

Die ukrainisch-amerikanischen Übungen Sea Breeze 2019 beginnen am 1. Juli und finden auf See, an Land, in der Luft und unter Wasser statt.