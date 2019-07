Höchste Alarmstufe: Israelischer Flughafen bereitet sich auf Notlandung von Flugzeug aus Köln vor

An der Boeing soll beim Start in Köln ein linker, hinterer Reifen geplatzt sein. Nach Angaben der Zeitung „The Times of Israel” befinden sich mehr als 100 Rettungsfahrzeuge am Flughafen. An Bord seien 152 Menschen.

Die israelische Luftwaffe wollte Kampfjets zu dem Flugzeug schicken, die den Schaden an der Maschine einschätzen sollten.

Jüngsten Angaben zufolge ist die Maschine bereits sicher notgelandet.

שידור ישיר: המטוס מלווה בשני מטוסי קרב, מתחיל להתקרב למגדל הפיקוח ויתחיל להפחית את גובה הטיסה pic.twitter.com/BdEAovgudJ — כאן חדשות (@kann_news) 1 июля 2019 г.

מנכ"ל מגן דוד אדום, אלי בין על ההיערכות לנחיתת החירום בנתב"ג: "מדובר בריכוז כוחות חסר תקדים. רמה שלוש מבחינתנו זו רמה של, ככל הנראה, התרסקות ולכך אנחנו נערכים עם צוותים מיוחדים, עם תחנות עזרה ראשונה, עם ניידות טיפול נמרץ ועם כוח רב של פרמדיקים וחובשים" pic.twitter.com/MuDYv7zt7K — כאן חדשות (@kann_news) 1 июля 2019 г.