Unterwäsche für nachhaltigen Tierschutz: BH-Verschlüsse sollen Schildkröten retten – Fotos

Ein erstaunlicher Einfall: Alte BH-Verschlüsse sollen dazu dienen, Brüche des Panzers von Schildkröten zu reparieren. So hat eine Tierrettungs-Organisation in den USA mit einem ungewöhnlichen Spendenaufruf am Wochenende auf die Gefahren für Schildkröten aufmerksam gemacht, meldet die Kronen-Zeitung am Montag.