Ein Samsung Galaxy S10 Smartphone hat sich beim Laden überhitzt und ist in Folge explodiert. Das Video der peinlichen Folgen des Vorfalls wurde in chinesischen sozialen Netzwerken veröffentlicht.

Das chinesische Portal Qooah zitierte am Sonntag den Autoren des Videos, der versucht haben will, das Handy zu entsperren, als es aufgeladen wurde. Daraufhin erhitzte sich das Ladekabel, das Gerät begann zu rauchen und ging in Flammen auf.

Der Besitzer des verbrannten Handys gab nicht preis, ob es vom Hersteller ein Ersatzgerät oder eine Entschädigung geben wird.

msch/ae