Explosion an Pemex-Pipeline in Mexiko – Fotos und Videos

Bei einer Explosion an einer Pipeline in Mexiko sind laut lokalen Medien mindestens zwei Menschen verletzt worden.

Der Vorfall hat sich am Montag ereignet. Im südlichen Teil der drittgrößten Stadt im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato explodierte eine Pipeline des staatlichen Energieunternehmens Pemex. Vor Ort sind Rettungsdienste im Einsatz.

#LoÚltimo

Explosión en ductos de hidrocarburo de Pemex en la zona sur de Celaya, Guanajuato. Autoridades locales informan que en el lugar ya están trabajando Bomberos y Protección Civil. pic.twitter.com/0f5meENoH2 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 1. Juli 2019​

Así Celaya explosión en ducto de Pemex por toma Clandestina pic.twitter.com/jYQ308lCq5 — @elcorreodigitalMX (@elcorreodgmx1) 1. Juli 2019

Zuvor war berichtet worden, dass bei der Explosion an einer Benzin-Pipeline im mexikanischen Tlahuelilpan am 18. Januar mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen waren. Die Explosion ereignete sich damals an einer nicht sanktionierten Anzapfung einer Benzin-Pipeline, wo ein Leck entstanden war, an dem sich mindestens 350 Einheimische versammelt hatten, um den Treibstoff in Eimer und Kanister zu füllen. Die Feuerwehr konnte den Brand erst nach Stunden unter Kontrolle bringen.

Explosión en ducto de Pemex deja al menos dos muertos en Celaya https://t.co/k5icrda4g5 pic.twitter.com/ibTqOZLpm2 — JOSÉ CÁRDENAS (@JoseCardenas1) 1. Juli 2019

​​Pemex ist einer der am stärksten verschuldeten Energiekonzerne der Welt. Die Verbindlichkeiten belaufen sich derzeit auf rund 104 Milliarden Dollar, was etwa 97 Prozent der Vermögenswerte des Unternehmens entspricht. Aufgrund fehlender Investitionen in moderne Technik ist die Ölproduktion in dem lateinamerikanischen Land von 3,4 Millionen Barrel im Jahr 2004 auf zuletzt 1,7 Millionen Barrel eingebrochen.

