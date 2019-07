Bundesverfassungsschutz stuft RT und Sputnik als Gefahren ein – russischer Abgeordneter kommentiert

Der Vizechef des Außenausschusses des russischen Unterhauses, Alexej Tschepa, hat den Bericht des Bundesverfassungsschutzes kommentiert, der die russischen Medien Sputnik und RT als für Deutschland wichtigste Gefahren eingestuft hat.

Zuvor hatte die Chefredakteurin von Sputnik und RT, Margarita Simonjan, geäußert, das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) habe den TV-Sender RT Deutsch und die Nachrichtenagentur Sputnik den Neonazis und der Terrormiliz „Islamischer Staat“ gleichgestellt, indem es die russischen Medien in die Liste der wichtigsten Gefahren aufgenommen habe.

„Wir hören das bereits jahrelang, dass Sputnik und RT allerlei Sünden vorgeworfen werden“, sagte Tschepa. „Wenn sie bestimmte Informationen mitteilen, die sich von denen der (westlichen – Anm.d.Red.) Medien unterscheiden, gilt das schon als Provokation“.

Die russischen Medien würden oft haltlos, ohne jegliche Erläuterungen gebrandmarkt fügte er hinzu: „Schuld – und Schluss damit, ohne Erörterungen, einfach weil ihr nicht so sprecht, wie wir das wollen“, so Tschepa.

In der vergangenen Woche hatten das Bundesinnenministerium und das BfV einen Bericht für das Jahr 2018 vorgelegt, in dem sie Russland vorwarfen, angeblich Propaganda und Desinformationen zu verbreiten. Moskau baue seine mediale Präsenz in Deutschland aus, die staatlichen Unternehmen würden sich als unabhängige Medien tarnen, um ihre Zugehörigkeit zum russischen Staat zu verschleiern und die Öffentlichkeit raffiniert zu beeinflussen, hieß es.

Die RT-und Sputnik-Chefredakteurin Simonjan hat die Vorwürfe des BfV zurückgewiesen. Der TV-Sender RT habe immer keinen Hehl daraus gemacht, dass er ein staatliches Medium sei, er habe immer als ein vom russischen Staat finanziertes russisches Medium gearbeitet, sagte sie.

* Terrororganisation, in Russland verboten

