Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, hatte der „Urwerfer“ Mike Senatore den Trend „losgetreten“ und seither verbreitete sich die „Bottlecapchallenge“(zu dt. etwa: Flaschenverschluss-Herausforderung) auf der ganzen Welt.

Bei dieser neuen Social-Media-Sensation geht es quasi darum, mit einem Tritt im Stil eines „Roundhouse-Kicks“ den Verschluss einer Flasche mit der Schuhsohle so zu streifen, dass er sich löst und zu Boden fällt.

Genau das machten der Actionheld Jason Statham und der MMA-Star Conor McGregor in ihren Videos und landeten mit ihren Kung-Fu-artigen-Einlagen einen Klick-Hit.

So ist in Stathams Aufnahme zu sehen, wie der 51-Jährige zum Tritt ausholt, sich um die eigene Achse dreht und mit der Fußsohle den Schraubverschluss einer Getränkeflasche so trifft, dass er sich löst und zu Boden fällt. Eindrucksvoller macht das Ganze die Slow-Motion-Einstellung des Videos.

Rund 3,8 Millionen Mal wurde der Clip von Montagabend bis Dienstagmorgen abgespielt. Aber auch McGregors „Roundhouse-Kick“ war nicht weniger spektakulär. Um den erfolgreichen Versuch wohl zu feiern, öffnete der Ire danach demonstrativ eine Whisky-Flasche. Allerdings auf die gewöhnliche Art und Weise, mit der Hand. Typisch McGregor eben.

Wenn man bei der „Bottlecapchallenge“ übrigens erfolgreich war, muss eine weitere Person - darum geht es bei einer „Challenge“ - für dieselbe Aktion nominiert werden.

So veröffentlichen unter dem Hashtag #bottlecapchallenge seit Ende Juni sowohl gewöhnliche Nutzer als auch Prominente ähnliche Videos in sozialen Netzwerken - und nominieren andere, es ihnen gleichzutun.

Statham wurde von US-Songwriter John Mayer nominiert, der ebenfalls ein Video bei Instagram veröffentlicht hat, das mit etwa 4,1 Millionen Klicks sogar noch häufiger angeschaut - allerdings auch rund zwei Tage früher veröffentlicht wurde.

Geht es nach Statham, dann dürfte als nächstes Madonnas Ex-Mann, Regisseur Guy Richie, bei der artistischen Einlage zu sehen sein: Nun werde die Herausforderung an ein paar „Kerle“ weitergereicht, „die wir dabei gesehen haben, wie sie schlecht Liegestütze machen“, schreibt Statham auf Instagram - darunter verlinkt sind Guy Richie und der Kampfsportler James Moontasri.

