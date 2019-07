Ihres Mannes Opfer: Russin findet nach Familien-Drama Selbstakzeptanz mit sexy Fotos

Diese Schock-Geschichte hat in Russland viele erschüttert: Ein eifersüchtiger Mann hat seiner jungen Frau beide Hände mit einer Axt abgehackt. Doch die 26-Jährige gibt sich nicht geschlagen. Sie hat sich sogar in einem gewagten Fotoshooting ablichten lassen und stellt somit ihre positive Ausstrahlung und ihre Sexiness klar unter Beweis.

Der Dezember 2017 wird ihr wohl immer als schmerzhafte Zeit in Erinnerung bleiben. Margarita Gratschjowa, Mutter von zwei Kindern, wurde damals von ihrem gewalttätigen Mann in einen Wald entführt und attackiert. Dmitri Gratschjow schlug mit einer Axt auf sein Opfer ein und brachte es danach in ein Krankenhaus. Die Ärzte konnten nur eine Hand der Frau retten, die zweite musste durch eine Prothese ersetzt werden.

Das Motiv für die Bluttat - Eifersucht. Gratschjow soll erfahren haben, dass sich seine Frau von ihm trennen wollte, und glaubte, dass sie bereits einen Liebhaber an der Seite habe.

Zwei Jahre später legt Margarita einen selbstbewussten Auftritt in den sozialen Netzwerken hin. Auf Instagram zeigt sie sich in einem knappen Outfit und mit strahlendem Gesicht. Dazu schreibt sie:

„Ehrlich gesagt, habe ich noch nicht gelernt, mich so zu akzeptieren, manchmal stört es mich und ärgert mich, dass meine linke Hand von Narben geschwollen und blau aussieht und an Stelle der rechten Hand habe ich eine Prothese.“

Aber Sexiness habe wenig mit einer Fassade zu tun, sondern komme ganz von innen, konstatiert sie weiter.

Das Posting hat bereits nach einem Tag knapp 2300und Dutzende aufmunterndebekommen.

„Sie sind so charmant, dass diese kleinen Dinge gar nicht auffällig sind!”, so eine Userin.

„Ich bin begeistert von Ihrer Bescheidenheit, Freundlichkeit, Erziehung, Geisteskraft, Liebe zum Leben und allen Menschen gegenüber, und diese Liste hat kein Ende”, schrieb ein weiterer Nutzer.

at/jeg/gs