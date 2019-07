Kramp-Karrenbauer: Merkel geht es gut

„Angela Merkel hat eine stabile Gesundheit“, zitiert dpa die Aussagen von Kramp-Karrenbauer gegenüber der „Bild“-Zeitung.

„Wir haben in all den Tagen, wo ich jetzt in Israel bin, immer wieder telefoniert – und es geht ihr gut“, sagte sie weiter.

Dass der Gesundheitszustand der Bundeskanzlerin international Beachtung findet, kommentierte sie wie folgt: Dies zeige, welche „großartig wichtige Rolle“ Merkel in der Welt spiele. „Es wird eben besonders auf sie geschaut“, fügte sie hinzu.

Merkel zittert in der Öffentlichkeit

Zuvor hatte Merkel bei einem Empfang des neuen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (Wladimir Selenski) erheblich gezittert.

Später begann Merkel bei der Ernennung der neuen Justizministerin Christine Lambrecht durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue plötzlich unkontrolliert am ganzen Körper zu schlottern.

ak/sb/dpa