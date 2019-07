Gefahr lauert im Schwimmbad: Parasiten rufen ernsthafte Krankheiten hervor

Obwohl in der Mehrheit der Fälle die Erkrankung leicht verläuft und keine Behandlung erfordert, kann der Parasit eine ernste Gefahr für Menschen darstellen – besonders für junge oder ältere, bei denen das Immunsystem geschwächt ist. Bei Kryptosporidiose erfolgen Erbrechen und Diarrhoe, die einige Wochen dauern, daher kann der Mensch wichtige Nahrungsstoffe nicht in ausreichendem Maße bekommen. In gefährlichen Fällen erhöht sich das Risiko des Todes an Unterernährung und Dehydratation.

Von 2009 bis 2017 hatte sich die Zahl der Kryptosporidiose-Ausbrüche im Durchschnitt um 13 Prozent im Jahr erhöht. Insgesamt wurden im letzten Jahrzehnt in den USA 7.500 Fälle der Infizierung registriert, was zur Einlieferung ins Krankenhaus und mindestens zu einem Todesfall geführt hätte. Die häufigste Ursache der Infizierung sei das Schlucken von verschmutztem Wasser in Schwimmbädern gewesen.

ek