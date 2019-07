Schiffsunglück vor Honduras: Mindestens 26 Tote gemeldet

Ein Schiffsunglück in der Karibik am Mittwoch hat mindestens 26 Menschen das Leben gekostet. Weitere 47 Insassen konnten nach dem Untergang des Fischerbootes „Capitán Waly“ gerettet werden. Sie sind teils verletzt. Das berichtete die Agentur dpa am Donnerstag unter Verweis auf den Sprecher der Streitkräfte von Honduras, José Domingo Meza.