Feuerwerke explodieren in Minsk: Eine Tote, zehn Verletzte - VIDEO

Beim festlichen Salut anlässlich des Tages der Unabhängigkeit Weißrusslands am 3. Juli ist nach einer Militärparade am Mittwoch in Minsk eine Frau durch die Explosion eines Feuerwerkkörpers getötet worden. Mindestens zehn Menschen erlitten dabei Splitterverletzungen, hieß es beim weißrussischen Verteidigungsministerium.