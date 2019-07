Ideal für Mütter: Meghan Markle erholt sich nach Geburt mithilfe ihres … Schmucks

Journalisten sollen bemerkt haben, dass Meghan Markle in der letzten Zeit Schmuck aus dem Mineral Türkis trage. Am Wochenende trat sie beispielsweise bei einem Londoner Baseballspiel in rechteckigen Ohrringen mit Türkis auf und am Tag des ersten Interviews nach der Geburt ihres Sohnes Archie in Windsor Castle – in einer Halskette aus diesem Mineral.

Die Edelsteinexpertin und Schriftstellerin Heather Askinoise nehme an, dass die Herzogin zu diesem Stein gegriffen hat, um die Genesung von der Geburt zu beschleunigen.

„Dieses wundervolle Schmuckstück ist es wert, getragen zu werden, wenn Sie sich auf Ihre Gesundheit konzentrieren möchten. Türkis ist der perfekte Kristall für junge Mütter, er gibt ihnen einen Segen“, erklärte sie.

Am 8. Mai hatten der Herzog und die Herzogin von Sussex ihren am 6. Mai geborenen Sohn den Vertretern der Medien vorgeführt.

Die Hochzeit von Prinz Harry und der US-amerikanischen Schauspielerin Meghan Markle fand am 19. Mai 2018 in der St. George’s Kapelle im Windsor-Schloss statt.

