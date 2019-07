Kosmodrom Wostotschny: Russland startet Sojus-Trägerrakete mit 33 Satelliten – Video

Eine russische Trägerrakete Sojus-2.1b mit dem Wettersatelliten Meteor-M und 32 kleineren Satelliten an Bord ist am Freitag um 07.42 Uhr MESZ vom Weltraumbahnhof Wostotschny im Amur-Gebiet (im russischen Fernen Osten) gestartet. Das teilte der Pressedienst der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos mit.

Demnach trennte sich der Booster „Fregat“ mit den Satelliten zehn Minuten nach dem Start von der Trägerrakete. Eine Stunde nach dem Start wurde der Satellit Meteor-M in die berechnete Umlaufbahn in einer Höhe von 832 Kilometern gebracht.

In den kommenden zwei Stunden soll der Booster kleinere Satelliten in zwei Flugbahnen in eine Höhe von 580 Kilometern und 530 bis 540 Kilometern bringen.

Neben dem russischen Wettersatelliten sind dies Satelliten der USA, Großbritanniens, Deutschlands, Thailands, Tschechiens, Schwedens, Frankreichs, Estlands und Ecuadors.

Es war der erste Start von diesem Weltraumbahnhof im Jahr 2019. Dem Start wohnten der Sekretär des russischen Sicherheitsrates, Nikolai Patruschew, der Leiter der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos, Dmitri Rogosin, sowie der Vizepremier und bevollmächtigte Präsidentenvertreter im Fernen Osten, Juri Trutnew, bei.

Ein ähnlicher Start vom Kosmodrom Wostotschny war im November 2017 misslungen. Die Trägerrakete vom Typ Sojus-2.1b hob zwar sicher ab, doch der Wettersatellit Meteor-M verfehlte seine Umlaufbahn. Meteor-M war die Hauptfracht der Sojus-2.1b. Zudem hatte die Trägerrakete 18 kleinere Satelliten an Bord.

Wostotschny ist der erste Weltraumbahnhof, den Russland nach dem Zerfall der Sowjetunion gebaut hat. Der als Prestigeprojekt geltende Raketenstartplatz liegt nahe der Stadt Uglegorsk. Die Bauarbeiten hatten 2012 begonnen. Der erste bemannte Start ist für 2023 geplant.

