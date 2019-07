„Kleines Moskau“ bei Berlin: Geisterstadt-Charakter lockt Fotobegeisterte an

Brandenburg: Etwa 40 km von Berlin entfernt liegt die größtenteils verlassene Kleinstadt Wünsdorf. Einst diente sie als ein Militärstützpunkt in zwei Weltkriegen und danach als Hauptquartier für die Sowjetarmee in Ostdeutschland. Zurzeit wohnen dort etwa 6 000 Menschen.

Sechstausend Einwohner sind ziemlich wenig, besonders wenn man es mit den 60 000 vergleicht, die dort etwa vor 30 Jahren noch lebten. 50 000 von ihnen waren damals Militärs der sowjetischen Armee.

Der Name dieser Stadt ist heute vielen Menschen schon unbekannt, er ist auch nicht mehr in den Reiseführern auffindbar. Wünsdorf hat aber eine spannende Geschichte. Bevor dieser Ort seinerzeit zum Hauptquartier der Sowjetarmee in Ostdeutschland bestimmt wurde, wurde er dreimal für die Bedürfnisse verschiedener deutscher Armeen umgebaut.

Die Gebäude in Wünsdorf stammen aus dem Jahr 1910, als hier Kasernen und Truppenübungsplätze für die preußische Armee errichtet wurden. Im Ersten Weltkrieg wurde dort ein Lager für muslimische Kriegsgefangene aus britischen und französischen Kolonien errichtet. Ab 1933 wurde Wünsdorf wieder umgebaut und weiterhin als Hauptquartier des Oberkommandos der Wehrmacht der Nationalsozialisten genutzt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren dort Tausende sowjetische Soldaten stationiert, die Wünsdorf in eine geschlossene Stadt für die Sowjetarmee umgewandelt haben. Neben dem ehemaligen deutschen Kriegsbunker standen russische Schulen, Geschäfte, Theater und viele andere ganz alltägliche Gebäude. Interessant dabei ist, dass ein Zug zwischen Moskau und Wünsdorf täglich verkehrte. Deswegen wurde diese Stadt oft „kleines Moskau“ genannt.

Nach der Wende und der Wiedervereinigung Deutschlands mussten die sowjetischen Soldaten im Jahr 1994 zurück in ihr Heimatland fahren. Die Abreisenden mussten damals so schnell wie möglich einpacken und die Stadt verlassen. Dabei haben sie ganz wenig mitgenommen und viele Spuren ihres alltäglichen Lebens in der Stadt hinterlassen.

Heute steht der Großteil dieser Stadt verlassen da und mutet geheimnisvoll an. Meistens kommen nur neugierige Touristen dorthin zu Besuch und genießen die romantische Atmosphäre der Geisterstadt.

