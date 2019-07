Melania Trumps slowenische Heimatstadt präsentiert ihre Holzstatue – Foto

Eine Holzstatue der US-amerikanischen First Lady Melania Trump ist am Freitag im Rahmen einer Ausstellung am Rande ihrer slowenischen Heimatstadt Sevnica präsentiert worden. Das teilte die Galerie Match mit, die als Organisator der Veranstaltung auftritt.

„Wir laden euch herzlich zur Einweihung der Statue ‚Melania‘ in Rozno (Ortschaft unweit von Sevnica) ein“, heißt es in einer am Freitag unterbreiteten Pressemitteilung.

Bizarre statue of Melania Trump erected in Slovenia https://t.co/pKbrGAtZFa pic.twitter.com/wuTsGnB3pM — New York Post (@nypost) 5 июля 2019 г.

​Die Skulptur steht am Ufer des Flusses Save und begrüßt die Stadt mit erhobener Hand. Laut dem Organisator wurde die Statue im Rahmen der Ausstellung des US-amerikanischen Konzeptkünstlers Brad Downey, „Ta Eho“, eingeweiht. Seine Schau wurde am Donnerstag in Ljubljana eröffnet.

Downey tritt nur als Konzeptautor der Statue auf, die ein lokaler Handwerker mit einer Kettensäge aus einem Baumstamm geschnitzt hat. Das lebensgroße Standbild verkörpert Melania Trump in einem blauen Kleid, das sie bei der Amtseinführung ihres Ehemannes getragen hatte.

Auf dem Foto ist zu sehen, dass die Skulptur von Melania im Genre der sogenannten „naiven Kunst“ gehalten ist. Die Art der Darstellung sieht die bedingte Grobheit der Gliedmaßen und Gesichtszüge vor.

Sevnica hat sich zu einem Touristenmagneten entwickelt, seit Donald Trump 2016 zum US-Präsidenten gewählt wurde und Frau Trump – eine berühmte ehemalige Einwohnerin – First Lady wurde.

