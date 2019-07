Wie wird man glücklich? – Psychologen geben Tipps

„Glück – das heißt leben und das lieben, womit man sich beschäftigt, seine Arbeit, Tätigkeit. Für das Glück ist es notwendig, zu lernen, die Balance zwischen den komplizierten und einfachen Aspekten unseres Lebens aufrechtzuerhalten. Der Schlüssel zum Glück bedeutet das Können, das zu akzeptieren, was wir in unserem Leben nicht ändern können. Man muss es lernen, die um uns existierende Welt positiv wahrzunehmen und positive Momente, Gründe zu leben, suchen“, sagte die Psychologin Raffaella Calati, Doktor für Philosophie und Psychologie, Post Doc bei der Psychiatrie-Fakultät in Mount Sinai Beth Israel Medical Center in New York City.

Junge Leute haben Chance, alles zu ändern

Der Präsident des Internationalen Bundes für Psychologiewissenschaften bei der UNESCO, Sazasivan Cooper, hat betont, dass die Jugend eine Chance habe, alles in der Welt verändern zu können, um glücklich zu werden.

„Wir können die Frage beantworten, wie die Menschheit glücklich werden kann, wenn wir uns junge Leute anschauen, die die Chance haben, alles zu ändern. Um das persönliche Glück zu finden, muss man verstehen, als was man sich als Mensch selbst empfindet, man muss seine Prioritäten verstehen und jene Menschen finden, die einem dabei helfen würden“, sagte Cooper.

Nach Worten des russischen Psychologen Dr. Dmitri Leontjew dürfe das Glück kein Selbstzweck sein.

„Schon seit langem hat die Weltphilosophie verstanden: Wenn das Glück zum Ziel wird, entgleitet es uns. Es kommt nicht zu jenen, die nach Glück streben, sondern zu jenen, die nach etwas anderem streben – als ein Nebenresultat“, sagte Leontjew.

ek