„Wal-Gefängnis“ in Russland: Freilassung der Tiere im Video gezeigt

Die ersten der knapp 100 eingesperrten Wale sind am 27. Juni ins Meeer entlassen worden. Tierschützer aus öffentlichen Organisationen sollen jedoch behauptet haben, dass der Prozess ihrer Freilassung undurchsichtig gewesen sei.

Als Antwort darauf hat das Forschungsinstitut ein Video veröffentlicht, das die Bewegung von Lastwagen, das Beladen eines Schiffes mit Containern und den Transport der Tiere in mit Wasser gefüllten Wannen auf einem Schiff auf dem Fluss Amur zeigt.

Tierschützer hatten im vergangenen Jahr Alarm geschlagen, weil die Wale in viel zu kleinen Becken in einer Bucht am Japanischen Meer gehalten wurden. Die Aktivisten sprachen von einem „Wal-Gefängnis“ und befürchteten, die Tiere könnten an chinesische Aquarien verkauft werden. Mittlerweile wurden mehrere Firmen, die die Anlage angemietet hatten, zu Geldstrafen verurteilt. Künftig soll auch der Fang von Walen zu nichtwissenschaftlichen Zwecken verboten werden.