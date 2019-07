Alaska erlebt Rekordtemperaturen – Forscher nennen Gründe

Am Donnerstag, dem 4. Juli, erreichte die Temperatur in Anchorage, der größten Stadt des Bundesstaates, 32 Grad Celsius bei einer Norm von 18 bis 19 Grad Celsius zu dieser Jahreszeit. Die bisherige Rekordtemperatur von 29 Grad Celsius war im Jahr 1969 gemessen worden.

Es wird erwartet, dass die anomale Hitze noch eine Woche andauern werde.

Die Wissenschaftler bringen die Erwärmung in Alaska mit dem Schmelzen des Eises in der Arktis und mit der Erhöhung der Temperatur des Nordpolarmeeres in Zusammenhang.

Die Erwärmung wirkt sich stark auf das Leben des Bundesstaates aus: Auf seinem Territorium sind Waldbrände ausgebrochen . Die Regierung des Bundesstaates hat den Verkauf von Feuerwerkskörpern verboten, um neuen Entflammungen vorzubeugen.

Nach Angaben von BBC News hatten Forscher im Mai erklärt, dass die Erwärmung im Bundesstaat zum Tode von tausenden Papageitauchern (lat. Fratercula arctica) wegen Hunger geführt hätte. Die Fische, von denen sich diese Vögel ernähren, seien Richtung Norden weggezogen, da sich die Wassertemperatur erhöht habe.

Im Juni hatte die Meteorologische Weltorganisation (WMO) bei der Uno berichtet, dass das Jahr 2019 anomal heiß sein wird. Die Forscher haben gewarnt, dass die erhöhte Lufttemperatur zum Tode von mehreren tausend Menschen führen könne.

ek