60 Neu-Millionäre in Deutschland – aus diesen Bundesländern kommen sie

Im ersten Halbjahr 2019 hat es in Deutschland durch die Spielangebote des Deutschen Lotto- und Totoblocks (DLTB) 60 neue Millionäre gegeben. Dies teilte das Unternehmen am Montag mit.

Die meisten der neugebackenen Reichen hat es demnach im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen gegeben.

Den mit 63,2 Millionen Euro höchsten Einzelgewinn schaffte ein Spielteilnehmer aus Rheinland-Pfalz in der Lotterie „Eurojackpot”. Er knackte den Jackpot am 8. Februar.

„Ich habe in der Zeitung gelesen, man könne sich von dem Geld 843 Porsche Cayenne kaufen. Mir würde schon einer genügen”, zitiert das Presseportal den Neu-Millionär.

Laut der Lottogesellschaft war dieser Gewinn der höchste in der rheinland-pfälzischen Lotto-Geschichte.

Auf Platz zwei der Gewinner-Hitliste folge ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen mit dem Eurojackpot in Höhe von 45 Millionen Euro. Ebenfalls aus Nordrhein-Westfalen kam der Gewinner, der am 29. Juni mit sechs Richtigen die Zwangsausschüttung des „LOTTO-Jackpots” in Höhe von übergewann.

Den höchsten Gewinn in der Zusatzlotterie „Spiel 77” in Höhe von knapp 7,5 Millionen Euro erzielte am 6. März ein Spielteilnehmer aus der Prignitz in Brandenburg.

20-Jahres-Renten der „GlücksSpirale” im Wert von je 2,1 Millionen Euro gingen an insgesamt vier Gewinner aus Bayern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein.

Die meisten der Großgewinne über einer Million Euro wurden in Nordrhein-Westfalen erzielt:

zwölf der 60 Neu-Millionäre stammen aus NRW

zehn Gewinne über der Millionen-Grenze gab es in Niedersachsen

neun in Bayern

fünf Großgewinner in Baden-Württemberg

und fünf in Rheinland-Pfalz.

Der Gesamtspieleinsatz sei bundesweit im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres um drei Prozent auf knapp 3,6 Milliarden Euro gesunken.

ai/gs