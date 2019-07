Österreich: 22-jähriger Syrer soll Frau in ihrer Wohnung eingesperrt und vergewaltigt haben

Eine 27-jährige Frau ist laut eigener Aussage am vergangenen Dienstag in ihrer Wohnung in Innsbruck von einem Bekannten vergewaltigt und eingesperrt worden. Nachdem es ihr gelungen war, die Wohnung zu verlassen und Alarm zu schlagen, konnten Polizisten den 22-jährigen Syrer in der Wohnung der Osteuropäerin festnehmen, meldet die Kronen-Zeitung.