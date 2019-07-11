So vielfältig ist Tierwelt der Region Primorje: Buntmarder tappt in Foto-Falle

Laut den Mitarbeitern des Nationalparks geht es um einen Charsa (Buntmarder).
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Харза! Такой же представитель тропической фауны, как леопард и тигр, самый крупный и яркий зверь из рода куниц проявляет исключительную ловкость, позируя фотоловушке национального парка "Земля леопарда" 🐾 Природа юга Приморского края действительно поражает разнообразием животного мира. Те, кто обычно предпочитает жаркие тропики, приспособились к жизни в лесах, которые зимой укрываются глубоким снегом 😺 #землялеопарда #приморье
„Das ist das größte und bunteste Tier aus der Marderart, das sehr flink ist, wobei es vor der Foto-Falle (…) posiert.“
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