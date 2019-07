Nach elf Jahren im Wachkoma: Franzose Vincent Lambert stirbt nach Stopp der künstlichen Ernährung

Neun Tage nach dem Behandlungsstopp ist der 42-jährige Franzose Vincent Lambert, der sich seit 2008 nach einem schweren Motorradunfall in einem vegetativen Zustand befunden hatte, am Donnerstagmorgen gestorben. Das teilte der TV-Sender BFMTV mit.

„Vincent Lambert ist am Donnerstagmorgen, gegen 08.30 Uhr MESZ, gestorben“, berichtete der Sender unter Berufung auf eigene Quellen.

Lambert war vor elf Jahren bei einem Verkehrsunfall verunglückt und hatte sich schwer am Kopf verletzt. Er befand sich seitdem in einer Art Wachkoma.

Juristisches Tauziehen um den Behandlungsstopp

Zuvor hatte es ein dramatisches juristisches Tauziehen um die Einstellung der künstlichen Ernährung des Patienten gegeben. Laut dem geltenden Gesetz Frankreichs „Über das Recht auf Tod“ hatten sich Lamberts Ehefrau sowie mehrere Geschwister mit der Bitte an die Ärzte gewendet, die künstliche Ernährung und Wasserversorgung einzustellen. Sie sollen die getroffene Entscheidung als „letzter Tribut an die Liebe” bezeichnet haben.

Die katholischen Eltern des früheren Krankenpflegers wollten hingegenund klagten. Sie scheiterten in Frankreich immer wieder vor Gericht und auch vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.

Am 24. April hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ihren Einspruch gegen das Vorhaben der Familienmitglieder und Ärzte bereits zum zweiten Mal abgelehnt. Erst im Mai war die Behandlung von Vincent Lambert gestoppt worden. Wenige Stunden später jedoch hatte ein französisches Berufungsgericht die Wiederaufnahme angeordnet. Dann kündigten Lamberts Eltern an, nicht weiter juristisch gegen den Behandlungsstopp vorgehen zu wollen. Am 2. Juli wurde seine Behandlung erneut eingestellt und nicht wiederaufgenommen.

