Mallorca: Leiche eines Deutschen im Meer entdeckt

Den Meldungen zufolge wurde der leblose Körper bereits am Mittwochmorgen vor den Augen der Urlauber an der Cala Romántica geborgen. Nach Angaben der Notrufzentrale trieb der Leichnam etwa 400 Meter vor der Küste in der Nähe der Cala Romántica an der Ostküste der Insel.

Die Identität des Verunglückten wurde bereits festgestellt. Es handelt sich um die Leiche eines 45-jährigen Deutschen.

Am frühen Mittwochmorgen waren Augenzeugen auf den mit dem Rücken nach oben treibenden, leblosen Körper aufmerksam geworden. Sie verständigten um 07.40 Uhr den Notruf 112. Kurze Zeit später traf ein Rettungsboot der Guardia Civil ein, um die Leiche zu bergen.

Die Guardia Civil hat nun Ermittlungen aufgenommen. Die Leiche soll beim Auffinden bekleidet gewesen sein. Auch der Mietwagen des Mannes soll in der Nähe eines Abgrundes an der Küste gefunden worden sein.

Es wird in verschiedene Richtungen ermittelt. Auch ein Selbstmord als Todesursache wird nicht ausgeschlossen.

