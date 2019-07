Im sozialen Netzwerk „VKontakte“ ist ein Video aufgetaucht, das zeigt, wie ein Bär im Raum der Stadt Lessosibirsk in der ostsibirischen Region Krasnojarsk auf eine Autostraße geht, wo er einen Fahrer in einem Auto trifft und von ihm Süßigkeiten bekommt.

Auf der Aufnahme ist zu sehen, wie ein Auto anhält und der Fahrer dem Bären Kuchen in einer Plastiktüte zuwirft. Der Bär greift die Tüte und läuft an den Straßenrand. Aber das Tier kommt bald zurück und stößt mit der nassen Nase gegen die Seitenscheibe des Autos. Er will offenbar einen Nachschlag oder den Fahrer kennenlernen.