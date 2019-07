Air-Canada-Flug nach Sydney: Dutzende Reisende bei heftigen Turbulenzen verletzt

Das Flugzeug musste außerplanmäßig in Hawaii landen. Für zahlreiche Menschen endete ein geplanter Flug von Vancouver nach Sydney mit teils schweren Verletzungen. Die Betroffenen wurden laut offiziellen Angaben medizinisch versorgt, inzwischen seien alle wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden.

An Bord der Maschine befanden sich 269 Fluggäste und 15 Crew-Mitglieder. Überraschend soll es zu „unvorhergesehenen und plötzlichen Turbulenzen “ gekommen sein. Augenzeugen berichteten laut dem Sender Global News Canada, dass einige Passagiere nicht angeschnallt gewesen seien und sich den Kopf an der Decke gestoßen hätten.

Die Boeing 777-200 war zu diesem Zeitpunkt etwa zwei Flugstunden von der Insel Hawaii entfernt und wurde in die Hauptstadt Honolulu umgeleitet. Air Canada zufolge wurden die Passagiere zwischenzeitlich in Hotels untergebracht und sollten ihren Flug nach Sydney am Freitag fortsetzen.

ak/mt/dpa