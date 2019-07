Wechsel bei Boeing: Leiter des 737-Programms tritt zurück

McAllister schrieb in seiner Botschaft an die Boeing-Mitarbeiter, Lindblad habe ihm bereits im vergangenen Jahr seine Absicht mitgeteilt, in Rente gehen zu wollen. Er sei Eric Lindblad für seine leitende Tätigkeit und seine emsige Unterstützung für das 737-Programm in den zurückliegenden zwölf Monaten dankbar, so der Chef der Zivilflugzeug-Sparte.

Für die Boeing 737 MAX gilt seit März ein weltweites Flugverbot. So hat die US-amerikanische Föderale Luftfahrt-Administration (FAA) die Flüge für dieses Flugzeugmodell vorerst untersagt. Zuvor waren bei zwei Abstürzen von Maschinen dieses Typs in Indonesien und Äthiopien insgesamt 346 Menschen ums Leben gekommen. Die Katastrophen haben den Konzern in eine schwere Krise gestürzt und viel Kritik ausgelöst.

Ermittler vermuten, dass die Unglücke mit dem Stabilisierungssystem MCAS zusammenhängen, das bei einem drohenden Strömungsabriss den Flugzeugbug nach unten drückt. Der Boeing-Konzern ist jetzt dabei, die genannten Mängel zu beheben, und hat bereits das Pilotenausbildungs-Programm erneuert.

ls/mt