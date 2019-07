Witz über Merkels Zittern: ProSieben verteidigt Komiker

Nach einem Witz über den Gesundheitszustand von Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Liveshow am vergangenen Donnerstag hat der deutsche Privatsender ProSieben den Komiker Faisal Kawusi in Schutz genommen. In der Sendung „The Masked Singer“ treten mehrere Stars als Sänger auf, aufwendige Kostüme verschleiern, wer unter der Maske steckt.