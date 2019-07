Ist Meghan Markle eine schlechte Mutter? Debatte in sozialen Netzwerken von diesem Foto ausgelöst

Markle zeigte sich am Mittwoch mit Baby Archie im Arm beim Polo-Turnier von Prinz Harry und Prinz William im Billingbear Polo Club in Wokingham in der englischen Grafschaft Surrey.

Meghan Markle als Mutter scharf kritisiert

Nachdem die Fotos der Herzogin mit ihrem Baby im Netz auftauchten, verurteilten die Internetbenutzer Markle dafür, wie sie ihr Kind gehalten hatte.

Herzogin Meghan habe den Eindruck erweckt, sie würde ihr Baby jeden Moment fallen lassen, schrieben die einen User.

„Sie hätte dem armen Kind eine Mütze und Söckchen anziehen sollen. Sie weiß noch nicht mal, wie man ein Baby hält", echauffierten die anderen.

„Es ist offensichtlich, dass Meghan Markle keine Ahnung hat, wie sie ihr eigenes Kind tragen soll“, lautet die Kritik, die bei Instagram zu lesen ist.

Meghan Markle von einigen Usern verteidigt

aber die 37-jährige Markle: „Mir gefällt dieses Mädchen. Sie können sie nicht dafür rügen, dass sie ihren Sohn ungeschickt hält. Es ist eine neue Erfahrung für sie. Außerdem haben wir alle in unserer Zeit die Kinder etwas seltsam gehalten.“

„Möglicherweise versucht sie, sich vor Kameras und Verurteilungen zu verstecken“, verteidigten Internetbenutzer die Herzogin. Sie lerne nur, Mutter zu sein.

Am 8. Mai hatten der Herzog und die Herzogin von Sussex ihren am 6. Mai geborenen Sohn den Vertretern der Medien vorgeführt.

Die Hochzeit von Prinz Harry und der US-amerikanischen Schauspielerin Meghan Markle fand am 19. Mai 2018 in der St. George’s Kapelle in Schloss Windsor statt.

ns/sb