Auf diesem Video ist zu sehen, wie ein Mann zwei Elefanten im Hof eines Wohnviertels in der Gorki-Straße in Jukutsk ausführt.

Medienberichten zufolge befindet sich in der Stadt ein italienischer Zirkus im Rahmen einer Tournee.

Сегодня прошла первая пресс-конференция всемирно известного Итальянского цирка, который приехал на гастроли в Якутск с программой «Слоны и Тигры».

Режиссер-постановщик и художественный руководитель Сергей Бондарчук вместе с командой устроили экскурсию за кулисами цирка. pic.twitter.com/La8mD8ZvOe — Бриллиантовый цирк (@diamondcircus) July 13, 2019

​

Immer wieder tauchen Medienberichte auf, wonach in Russland Zirkus-Tiere auf Stadtstraßen gesichtet werden. Beispielsweise war am 8. Juli ein Krokodil in der westsibirischen Stadt Nowosibirsk aus seinem Zirkus geflohen.

ak/mt/sna