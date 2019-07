Nazi-Deko auf deutscher Autobahn: „Adolf H.“ im „Führerhaus“ sorgt für Entsetzen – Foto

Zum einen war hinter der Frontscheibe des gelben Lasters ein gut sichtbares Nummernschild angebracht. Auf diesem waren allerdings nicht gängige Vornamen wie „Erwin“ oder „Susanne“ eingestanzt, sondern für alle Verkehrsteilnehmer sichtbar „Adolf .H“.

Zwar ist es natürlich nicht ausgeschlossen, dass der Lkw-Fahrer tatsächlich so heißt, doch die Initiale erinnern doch zu stark an Adolf Hitler – nicht zuletzt, weil sich einige andere Attribute der „Deko“ ebenfalls in diese Richtung interpretieren lassen.

So war weiter oben im Lastwagen in riesigen Lettern in Frakturschrift das Wort „Führerhaus“ aufgedruckt, das sich im Zusammenspiel mit „Adolf H.“ eben auf eine ganz bestimmte Art und Weise interpretieren lässt.

Im Netz sind bereits Fotos des Lkws aufgetaucht:

​Doch der Lkw-Fahrer ging noch weiter und brachte hinter dem Beifahrersitz seines Lkw auch noch eine Reichskriegsflagge an. Anders als etwa das Hakenkreuz ist diese nicht verboten, spricht aber von klar rechtsnationaler bis rechtsextremer Gesinnung.

Geschäftsführung reagiert

Die Aufregung soll bereits den Arbeitgeber des Mannes, der den Truck fuhr, erreicht haben. Laut Medienberichten ist es die Firma Papenburg aus Hannover.

„Noch am selben Tag wurde das Fahrzeug durch die Disposition freigestellt, da für uns die Entfernung sämtlicher Symbolik Priorität hatte“, sagte Geschäftsführerin Angela Papenburg der „Mitteldeutschen Zeitung“.

Der Fahrer könnte nun mit sehr ernsten arbeitsrechtlichen Schritten rechnen. Die Firma Papenburg hat außerdem angekündigt, dass nun sämtliche Lastwagen auf rechte Aufdrucke und Dekoration überprüft werden sollen.

„Derartiges Verhalten wird in unserem Haus nicht toleriert“, so die Geschäftsführung.

„Adolf H.“ soll jedenfalls ab sofort nicht mehr über deutsche Autobahnen rollen.

ng/