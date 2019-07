Tschetschenien: Kleinflugzeug stürzt auf Haus – Videos

Ein Leichtflugzeug vom Typ An-2 ist am Dienstag beim Erfüllen von Landwirtschaftsaufgaben in der südrussischen Teilrepublik Tschetschenien über einem Privathaus abgestürzt. Dabei erlitten fünf Menschen Verletzungen.

Der Zwischenfall ereignete sich am Morgen in der Staniza (Kosakensiedlung) Nowoschtschedrinskaja. Zwei Verwundete befinden sich in einem Krankenhaus: eine Frau mit unwesentlichen Schürfwunden und Hämatomen sowie der Pilot mit einer Gehirnerschütterung und einem Schulterbruch.

Падение легкомоторного самолета на частный жилой дом в с.п. Новощедринская Шелковского района. Погибших нет, 2 человека госпитализировано. На месте работают экстренные службы. pic.twitter.com/kfETjhbMuN — ГУ МЧС РФ по ЧР (@MCHS_95_region) 16. Juli 2019

Vor dem Absturz berührte die Maschine eine Starkstromleitung. Rund 4000 Einwohner von vier Dörfern blieben ohne Strom. Nach Angaben des Energieunternehmens Tschetschenenergo brauchten seine Beamten anderthalb Stunden, um die Stromversorgung wiederherzustellen.

