Archäologen entdecken Überreste 9.000 Jahre alter Stadt bei Jerusalem – Fotos

Die Wissenschaftler kamen zu dem Schluss, dass diese uralte Siedlung, die sich fünf Kilometer westlich von Jerusalem befindet, eine der größten antiken Städte der Steinzeit gewesen sein könnte. Das Alter der Überreste wird auf etwa 9.000 Jahre geschätzt.

Forscher gehen davon aus, dass einst bis zu 3.000 Menschen in der Stadt gelebt haben könnten. Vor dieser Entdeckung nahmen Archäologen an, dass das Gebiet in dem Zeitalter unbewohnt war, als Menschen von der Jagd und dem Sammeln zu einem sesshafteren Lebensstil sowie der Landwirtschaft übergingen.

© REUTERS / NIR ELIAS Ausgrabungsstätte bei Motza nahe Jerusalem

Bei den Ausgrabungen fanden die Wissenschaftler jedoch Spuren von großen Gebäuden, Straßen und Friedhöfen, was auf einen gewissen Fortschritt in der Stadtplanung hindeutet. Zudem wurden Überreste von Silos für Saatgut entdeckt, was für ein relativ hohes Maß an landwirtschaftlicher Entwicklung spricht.

© REUTERS / NIR ELIAS Bei der Ausgrabung gefundene Pfeilspitzen

Darüber hinaus zeigen gefundene Tierknochenreste, dass sich die Bewohner auf die Zucht von Schafen spezialisiert haben könnten und die Jagd in dieser Periode in den Hintergrund getreten sei.

Zu anderen dort von den Archäologen entdeckten Artefakten zählt eine Großzahl von Pfeilspitzen, Äxten, sichelförmigen Klingen und Messern.

am/gs