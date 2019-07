Iranische Revolutionsgarde setzt ausländischen Öltanker im Persischen Golf fest – Medien

Die zwölf ausländischen Crew-Mitglieder sind festgenommen worden, wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtet.

Im vergangenen Juni waren in der Straße von Hormus, auf die 40 Prozent des gesamten auf hoher See beförderten Öls entfallen, zwei Tankschiffe Saudi-Arabiens sowie Schiffe der VAE und Norwegens von Unbekannten attackiert worden. Die Amerikaner warfen den Angriff dem Iran vor und schickten den Flugzeugträger „Abraham Lincoln“ und vier B-52-Bomber in den Persischen Golf. Die internationale Gemeinschaft befürchtete, dass im Persischen Golf ein neuer Krieg ausbrechen könnte.

ta/ae