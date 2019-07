Helene Fischers Liebeserklärung, die ihre Beziehung zerstörte

Seit Ende 2018 sind die Popstars Helene Fischer und Florian Silbereisen kein Paar mehr. Stattdessen fand die Schlagersängerin im Tänzer Thomas Seitel einen neuen Partner. Dabei gab es bereits im 2016 von Sebastian Raetzel komponierten „Nur mit Dir“ ein Hochzeitslied, das das Paar bis vor den Altar begleiten sollte.

Im Gespräch mit der „Bild“-Zeitung verriet der Komponist, dass der Liedtext damals auf Florian Silbereisen ausgelegt war. „Es sollte einewerden“, so Raetzel. Die Zeile „Komm, wir trauen uns, nichts hält uns mehr zurück“ sei als zweideutige Aufforderung gedacht gewesen, den letzten Schritt zu tun und zu heiraten. Damit wäre „Nur mit Dir“ das perfekte Hochzeitslied geworden. Doch dazu kam es nicht.

Ironischerweise begleitete das Lied im Gegenteil die Trennung des Paars. Denn an den Konzerten, auf denen die Sängerin das Lied regelmäßig sang, war der Mann dabei, der Florian ablösen sollte: Der Tänzer Thomas Seitel, der an Seilen von der Decke schwebte. In diesen verliebte sich schließlich die Sängerin und beendete die Beziehung zu Florian Silbereisen.

vr/sna