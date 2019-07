In nur einer Woche: So viele Luftfahrzeuge spähen Russlands Grenzen aus

Allein binnen einer Woche haben 28 Luftfahrzeuge fremder Staaten Aufklärungsflüge nahe Russlands Grenzen absolviert. Das zeigt eine in der Zeitung des russischen Verteidigungsministeriums, „Krasnaja Swesda“, veröffentlichte Informationsgrafik.

Demnach waren Jagdflugzeuge der diensthabenden Luftabwehrkräfte in dem genannten Zeitraum sechs Mal in die Luft gestiegen, um eine Grenzverletzung zu verhindern.

„Es wurde keine Verstöße gegen den Luftraum Russlands zugelassen“, heißt es.

Regelmäßige Aufklärungsaktivitäten

In letzter Zeit spionieren ausländische Drohnen und Aufklärungsflugzeuge besonders oft an den Grenzen Russlands. Sie werden über dem Schwarzen Meer, nahe des Kaliningrader Gebiets sowie unweit der russischen Stützpunkte in Syrien geortet. Dies gilt besonders für Flugzeuge der Vereinigten Staaten.

Das Pentagon weigert sich trotz der Aufforderungen des russischen Verteidigungsministeriums, die Geheimdienstoperationen an der russischen Grenze einzustellen.

ns/sb/sna