Wie ein Glas Wein tödlichen Krebs signalisierte – Britin über ihre Rettung

Die 25-jährige Lauren Firenza hatte demnach zum ersten Mal im September 2018 einen schmerzhaften Juckreiz am Arm und am Hals gespürt, als sie mit Freunden am Abend ein Glas Wein getrunken hatte. Zunächst habe die Britin dieser Tatsache keine Bedeutung beigemessen, doch als sich dieselben Symptome bei einem Familienabendessen im Dezember des gleichen Jahres wiederholt hätten, habe sie einen Arzt aufgesucht.

Ernsthafte Symptome

Nach einer Reihe von Untersuchungen hat man bei ihr in der rechten Lunge eine bösartige Geschwulst – Hodgkin-Lymphome im vierten Stadium - entdeckt. Die Ärzte erläuterten, dass die entzündeten Lymphknoten, das Jucken und die unangenehmen Gefühle im Bauch nach dem Alkoholkonsum Symptome der Krankheit seien.

Firenza gestand, es sei ihr nicht leicht gefallen...

Die junge Frau habe sechs Kurse Chemotherapie innerhalb von drei Monaten gemacht. Vor Beginn der Behandlung habe Firenza ihre Eizellen einfrieren lassen, damit die aggressive Therapie ihr nicht die Möglichkeit nehme, in der Zukunft Kinder zu haben. Im Juni verkündeten ihr dann die Ärzte, dass sie keine Geschwulst mehr habe, allerdings sollte die Britin noch zwei Kurse Chemotherapie machen, um einen Rückfall zu vermeiden.

Firenza gestand, dass der Kampf gegen die Krankheit ihr nicht leicht gefallen sei, allerdings habe sie versucht, sich selbst auf verschiedene Weise zu ermuntern: sie habe sich vor dem Beginn der Chemotherapie schön gemacht, sich selbst das Haar abgeschnitten, sich Flugtickets in ein anderes Land für die Daten nach dem Behandlungskurs gebucht. Sie rät allen onkologisch erkrankten Menschen, positiv zu denken und sich mit der Unterstützung ihrer Angehörigen zu umgeben.

ek/mt