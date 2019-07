So einfach ist es, Entwicklung von Alzheimerkrankheit zu verlangsamen

Insgesamt haben sich am Experiment 182 ältere Menschen mit diversem Grad der Entwicklung der Krankheit beteiligt. Alle Freiwilligen hatten Schrittmesser bekommen und wurden gebeten, möglichst viel pro Tag zu gehen. Infolgedessen stellte sich heraus, dass selbst bei geringer Erhöhung der täglichen physischen Aktivität bei den Getesteten eine ernsthafte Verlangsamung der Zerstörung des Gehirngewebes und eine Erleichterung der Krankheitssymptome fixiert wurden.

Erfreuliche Effekte

Ungute Familienanamnese

„Erfreuliche Effekte wurden sogar bei einem bescheidenen Grad der physischen Aktivität beobachtet, allerdings waren sie am meisten bemerkbar beim Erreichen der Grenze von 8.900 Schritten pro Tag“, sagte die Forscherin Reisa Sperling.

Am 21. Juni war bekannt geworden, dass die Mitarbeiter des Forschungsinstituts für transnationale Genomforschung und der Arizona University in den USA festgestellt hätten, dass Menschen, die eine unerfreuliche Familienanamnese wegen der Alzheimerkrankheit haben, an den ersten Demenz-Anzeichen direkt nach ihrer Volljährigkeit zu leiden beginnen können – noch 40 Jahre bevor die Krankheit in ihre aktive Form eintreten wird.

ek/mt