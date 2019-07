Ukrainer stiehlt rund 10 Millionen Dollar von Microsoft

Der 25-jährige Kwaschuk, geboren in der Ukraine, hat mehr als zwei Jahre bei Microsoft in der Stadt Renton (US-Bundesstaat Washington) gearbeitet - zunächst als Praktikant und danach noch zwei Jahre als Software-Tester. Um das Onlinehandelssystem zu prüfen, wurde Kwaschuk erlaubt, zu Testzwecken Realtransaktionen mit unechten Kreditkarten vorzunehmen.

Unter Ausnutzung dieses Umstandes soll der Programmierer teure Geschenkkarten gekauft haben, um sie illegal zu verkaufen. Insgesamt sollen dem Bericht zufolge innerhalb von sieben Monaten rund 2,8 Millionen Dollar auf seine Bankkonten überwiesen worden sein.

„Während der weiteren Verübung seiner Straftat konnte Kwaschuk auf verbrecherische Weise mehr als 10 Millionen Dollar in Form von Geschenkkarten und anderer Waren verdienen“, so der Bericht.

Mit seinem Verdienst soll er sich schon ein Tesla-Elektroauto im Wert von 160.000 Dollar und ein Haus am See gekauft haben, das rund 1,6 Millionen Dollar kostete.

Sieben Monaten lang ohne Verdacht?

Aus der Mitteilung der US-Staatsanwaltschaft des Staates Washington geht hervor, dass Kwaschuk, ein erfahrener Software-Tester, sämtliche digitalen Beweise, die auf ihn hätten hinweisen können, vollkommen verdeckt haben soll.

„Dabei benutzte er ein Bitcoin-System, um die Quelle des Geldes zu verbergen und sie auf sein Bankkonto zu überweisen“, schreibt die US-Staatsanwaltschaft.

Microsoft hat Kwaschuks falsche Transaktionen im Mai 2018 bemerkt. Einen Monat später wurde er entlassen.

Kwaschuk soll am Dienstag bereits vor dem US-Bezirksgericht in Seattle erschienen sein und soll nun bis zu einer weiteren Anhörung am Freitag in Haft bleiben.

